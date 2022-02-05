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Политика

19:12

В ООН отреагировали на новость Bloomberg о "вторжении" России на Украину

политика

Фото: AP Photo/Richard Drew

На фоне ситуации вокруг Украины всем заинтересованным сторонам следует избегать слов и действий, которые могут ее усугубить. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя в беседе с РИА Новости сообщение Bloomberg о вторжении России на Украину.

"Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации", – сказал Хак.

Ранее агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало, что это была ошибка, и удалило публикацию. В редакции объяснили, что материал был подготовлен заранее и находился под эмбарго на случай, если гипотетическое вторжение произойдет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому случаю заявил, что данная публикация демонстрирует то, насколько опасна ситуация, которую провоцирует Запад своими агрессивными заявлениями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала случившееся не просто плохой пропагандой, а "преступлением против планеты", совершаемым под эгидой западных стран.

Песков прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg

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