Bloomberg по ошибке сообщил о вторжении России на Украину

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Агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало ошибку и удалило ее.
"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован <...>. Глубоко сожалеем об ошибке", – говорится в сообщении на сайте агентства.
Также сообщается, что проводится расследование обстоятельств данной ошибки.
Ранее в российском министерстве иностранных дел назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев пояснил, что Киев намерен придерживаться сценария, по которому Москва нападет на него, ополчив против себя Запад.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о чрезмерном нагнетании СМИ ситуации вокруг Украины, отметив, что в реальности обстановка не столь напряженная. По его словам, возникшая паника вызвала резкие колебания на финансовых рынках, инвесторы стали покидать страну.
Сообщения прессы негативно сказались на экономике Украины, добавил Зеленский. Он уточнил, что с момента возникновения сообщений о гипотетической войне из страны вывели 12,5 миллиарда денег, правда, не пояснил, в какой валюте.
МИД РФ призвал Великобританию не распространять ложные новости о вторжении на Украину
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