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Политика

21:02

Зеленский обвинил СМИ в нагнетании ситуации вокруг Украины

политика за рубежом

Фото: depositphotos/mariakarabella

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о чрезмерном нагнетании СМИ ситуации вокруг Украины, отметив, что в реальности обстановка не столь напряженная. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ... Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника", – сказал украинский лидер.

По его словам, возникшая паника вызвала резкие колебания на финансовых рынках, инвесторы стали покидать Украину, все это негативно сказалось на экономике страны. Он уточнил, что с момента возникновения сообщений о гипотетической войне из страны вывели 12,5 миллиарда денег, правда, не пояснил, в какой валюте.

"Это (нагнетание. – Прим. ред.) очень дорого стоит для украинцев", – заключил он.

Ранее президент США Джо Байден предупредил о разрушительных последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Он выразил мнение, что данный конфликт может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Позже в российском МИД назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. В ведомстве подчеркнули, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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