Зеленский потребовал четкий ответ на вопрос о членстве Украины в НАТО

19:29
Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходим четкий ответ по поводу ее членства в НАТО на фоне существующей со стороны России угрозы. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать... То есть скажите причины. Ну, мы не в НАТО – ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите открыто: мы никогда там не будем.... Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем", – сказал украинский лидер.
По его мнению, принятие Украины в НАТО – это не столько вопрос ее защиты на случай гипотетической войны, сколько возможность использовать это в качестве превентивных санкций против России. В то же время он подчеркнул, что сейчас вступление его страны в Североатлантический альянс зависит уже не от Киева.
"Вы говорите, что нам нужно найти какие-то превентивные санкции – НАТО одна из таких санкций. Или, если это не НАТО, покажите, пожалуйста, гарантии безопасности", –заключил Зеленский.
Ранее политолог Геворг Мирзаян заявил, что все рассуждения о вступлении Украины в НАТО так и останутся разговорами. По его мнению, Европе и США сейчас не нужен такой новый союзник. В то же время дискуссия о возможном членстве в Альянсе выгодна президенту Зеленскому, поскольку он зарабатывает на ней политические очки. Мирзаян подчеркнул, что Украина ни на шаг не приблизилась к вступлению в НАТО со времен Будапештского саммита.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: