Зеленский потребовал четкий ответ на вопрос о членстве Украины в НАТО

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходим четкий ответ по поводу ее членства в НАТО на фоне существующей со стороны России угрозы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать... То есть скажите причины. Ну, мы не в НАТО – ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите открыто: мы никогда там не будем.... Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем", – сказал украинский лидер.

По его мнению, принятие Украины в НАТО – это не столько вопрос ее защиты на случай гипотетической войны, сколько возможность использовать это в качестве превентивных санкций против России. В то же время он подчеркнул, что сейчас вступление его страны в Североатлантический альянс зависит уже не от Киева.

"Вы говорите, что нам нужно найти какие-то превентивные санкции – НАТО одна из таких санкций. Или, если это не НАТО, покажите, пожалуйста, гарантии безопасности", –заключил Зеленский.

Ранее политолог Геворг Мирзаян заявил, что все рассуждения о вступлении Украины в НАТО так и останутся разговорами. По его мнению, Европе и США сейчас не нужен такой новый союзник. В то же время дискуссия о возможном членстве в Альянсе выгодна президенту Зеленскому, поскольку он зарабатывает на ней политические очки. Мирзаян подчеркнул, что Украина ни на шаг не приблизилась к вступлению в НАТО со времен Будапештского саммита.

