Лавров заявил, что генсек НАТО потерял связь с реальностью

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перестал воспринимать всерьез заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о расширении на Восток.

"По-моему, он уже потерял связь с реальностью", – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать войска на Украине. При этом НАТО рассматривает возможность увеличения своего присутствия на Востоке. По словам Столтенберга, это необходимо, чтобы повысить уровень безопасности в Европе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.

