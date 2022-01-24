Столтенберг допустил увеличение присутствия НАТО на Востоке

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия на Востоке.

"Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас", – цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркнул, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.

Военный эксперт Александр Жилин подчеркнул, что Альянс наращивает силы в Восточной Европе. Кроме того, по его словам, идет интенсивное вооружение армии на Украине.