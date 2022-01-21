США передадут Украине вертолеты Ми-17

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Американская сторона передаст Украине военно-транспортные вертолеты Ми-17 российского производства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию", – отметила Псаки, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американская сторона в ближайшее время направит Украине новые поставки в рамках действий, связанных с военной помощью.

Также стало известно ранее, что Великобритания направила на Украину военнослужащих Армейской бригады специальных операций. Официальные данные Минобороны Великобритании гласят, что в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров.