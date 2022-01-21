Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения – СМИ

Фото: ТАСС/Serhii Hudak/Ukrinform via ZUMA Wire
Великобритания направила на Украину военнослужащих Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщается в материале Sky News.
"Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией", – сообщил телеканал.
По информации издания, военные приписаны к рейнджерскому полку.
Официальные данные Минобороны Великобритании гласят, что в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров. Ожидается, что это подразделение будет применяться в операциях по всему миру в помощь союзникам страны.
В декабре 2021 года экс-полковник СБУ Василий Прозоров заявил, что на Украине действуют британские наемники. Ссылаясь на собственные источники, он указал на то, что строители и специалисты по логистике из Великобритании принимают участие в строительстве военно-морской базы в Очакове на юге страны.
Накануне, 20 января, президент США Джо Байден предостерег Россию от вторжения на Украину и заявил, что РФ может столкнуться с ранее невиданными санкциями, которые обернутся для страны катастрофой. Как вторжение американские власти будут расценивать действия в "серой зоне", при участии солдат без опознавательных знаков.
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