Экс-полковник СБУ заявил, что на Украине действуют наемники из Великобритании

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Строители и специалисты по логистике из Великобритании принимают участие в строительстве военно-морской базы в Очакове на юге Украины, заявил экс-полковник СБУ Василий Прозоров, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, охрану прибывающих авиабортов и грузов осуществляют бойцы британской частной военной компании, базирующиеся в гостинице в Николаеве.

"Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу "Кульбакино" регулярно приходят борта из Альбиона", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Украины и Великобритании ведут переговоры по поводу продажи Киеву вооружений, в том числе ракет Brimstone. По информации газеты The Times, речь идет об оснащении ракетами с высокой точностью украинских кораблей и самолетов.

Brimstone разработало британское подразделением международного консорциума MBDA. Стоимость одной ракеты весом 50 килограммов и длиной 1,8 метра составляет более 130 тысяч долларов. До этого подобные ракеты использовались королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии.