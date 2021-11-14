Великобритания может отправить на Украину 600 солдат для "войны" с Россией – СМИ

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Британская оперативная группа спецназа численностью до 600 военнослужащих может быть развернута на Украине на случай вторжения России. Об этом сообщает газета The Mirror.

По данным издания, в группировку могут включить также бойцов Специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников. В последнем случае речь идет о военных, которые базируются в Олдершоте.

"От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха", – рассказал собеседник The Mirror.

Ранее британцы пригрозили захватом Крыма в случае войны с Россией. Автор материала Daily Mail рассказал об этом в статье про учения Военно-морского флота РФ в Черном море.