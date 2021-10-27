Жители Великобритании пообещали захватить Крым в случае войны с Россией

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Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Британцы пригрозили захватом Крыма в случае войны с Россией. Об этом они высказались в статье про учения Военно-морского флота РФ в Черном море, опубликованной Daily Mail.
Автор материала указал, что маневрами Россия якобы предупредила Великобританию и Соединенные Штаты, чтобы те держались подальше от полуострова.
Один из читателей в ответ на это заявил, что Англия уже когда-то воевала за контроль над Крымом, поэтому если она захочет, то сможет захватить его снова.
"Китай возьмет Тайвань, а Россия – Украину. Все уже запланировано", – приводит слова одного из читателей РИА Новости.
"Грустно это осознавать, но мы уничтожим сами себя гораздо раньше, чем это сделает изменение климата на Земле", – написал другой пользователь.
Некоторые из читателей отметили, что маневры ВМФ РФ никому не угрожают, поскольку являются обычными учениями, которые проводят многие страны.
Другой пользователь заявил, что Великобритании следует не враждовать с Россией, а сосредоточиться на самой опасной, по его мнению, стране мира – Китае.
Ранее сообщалось, что читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе. Пользователи интернета заявили, что стране нужно стать энергетически независимой, но для этого потребуются большие затраты.
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