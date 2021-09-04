Жители Японии высказались за войну с Россией ради возвращения Курил

12:26
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читатели интернет-портала Yahoo News Japan призвали правительство Японии сменить политику в отношении спора с Россией по поводу Курильских островов. Об этом сообщает "Газета.ру".
По мнению одного из комментаторов, японским властям следует перейти к "безжалостным" действиям и реализовать в отношении РФ санкции. Еще один пользователь допустил военные действия между странами, поскольку это, как он считает, позволит Японии перестать "терпеть унижение".
Как пишут читатели портала, "угодить" РФ невозможно, поэтому Японии следует изменить подход к переговорам.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался против предложения Токио о совместной хоздеятельности на Южных Курилах. Он отметил, что иностранная система работы строится на юридических принципах, которые противоречат Конституции РФ.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке планируется формировать центр притяжения капитала и экономики. В частности, для бизнеса на Курильских островах планируется ввести продолжительный льготный период по налогообложению.
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