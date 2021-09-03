РФ будет формировать центр притяжения капитала и экономики в ДФО – Путин

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Владимир Путин заявил, что Россия будет создавать на Дальнем Востоке центр притяжения капитала и экономики, передает РИА Новости.
Президент обозначил подобное решение включенностью РФ в жизнь Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Мы будем формировать в наших дальневосточных регионах мощный центр притяжения капитала и новой экономики, создавать пространство для реализации... для граждан, для реализации самых смелых бизнес-идей и бизнес-проектов", – подчеркнул глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что перед Дальним Востоком поставлена задача опережающего развития. Для этого требуются конкурентные условия работы: в связи с этим на Курильских островах бизнес планируется освободить от налогов на прибыль, на имущество, а также на выплаты по земельным и транспортным налогам.
Согласно разработанным нормам, такой льготный формат установят на 10 лет. Претендовать на него смогут компании, реально работающие на островах.
Накануне Владимир Путин заявил о необходимости вести активную работу по достижению целей развития Дальнего Востока. Соответствующее поручение региональным властям президент мотивировал колоссальным потенциалом территории. Глава государства также отметил важность Северного морского пути и арктических регионов.
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