Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин
Владимир Путин считает, что отток населения с Дальнего Востока говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводится на полях ВЭФ.
"Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения. Если бы там было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, приезжали бы сюда, а не уезжали", – отметил президент РФ.
Приумножение населения на Дальнем Востоке России глава государства считает исторической задачей. Президент полагает, что этому будут способствовать развитие производственных мощностей, создание рабочих мест и обеспечение доходов людей.
Ранее Путин заявил, что на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи.
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