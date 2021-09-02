Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке

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Владимир Путин считает, что отток населения с Дальнего Востока говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводится на полях ВЭФ.

"Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения. Если бы там было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, приезжали бы сюда, а не уезжали", – отметил президент РФ.

Приумножение населения на Дальнем Востоке России глава государства считает исторической задачей. Президент полагает, что этому будут способствовать развитие производственных мощностей, создание рабочих мест и обеспечение доходов людей.

Ранее Путин заявил, что на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи.