Путин заявил, что мер поддержки семей с детьми в РФ пока недостаточно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России недостаточно мер поддержки для семей с детьми. Такое мнение высказал Владимир Путин, добавив, что на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи. Об этом он сообщил во время совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях ВЭФ.

"Мы с вами знаем, что [мер поддержки] пока недостаточно, нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорю неоднократно, просил правительство над этим поработать", – отметил глава государства.

Также Путин поручил проработать введение специфических мер поддержки семей с детьми именно в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Он отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.

Одновременно в федеральном законодательстве предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.