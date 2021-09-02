Песков видит возможность превращения Владивостока в город-миллионник

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в будущем Владивосток может стать городом-миллионником. Он отметил, что лучше, если это произойдет за счет прироста населения.
"Конечно, с точки зрения потенциала Владивосток рано или поздно станет миллионником. Конечно, хочется надеяться, что не только за счет объединения каких-то имеющихся спутников, но главным образом за счет роста населения", – сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что сейчас прослеживается не столь позитивная тенденция – есть определенный процесс сокращения населения. Он выразил надежду, что со временем ситуация выправится.
Пресс-секретарь также обратил внимание на сильный экономический потенциал Владивостока.
"Поэтому так или иначе город будет расти, это естественный процесс. Это солидный центр притяжения на Дальнем Востоке. Поэтому город обязательно станет миллионником", – заявил он.
Ранее глава госкомпании "Дом.рф" Виталий Мутко заявил, что почти 70 процентов российских городов не соответствуют индексу качества городской среды.
Его оценивают по 36 индикаторам. Индикаторы характеризуют шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура и общегородское пространство.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: