Песков видит возможность превращения Владивостока в город-миллионник

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в будущем Владивосток может стать городом-миллионником. Он отметил, что лучше, если это произойдет за счет прироста населения.

"Конечно, с точки зрения потенциала Владивосток рано или поздно станет миллионником. Конечно, хочется надеяться, что не только за счет объединения каких-то имеющихся спутников, но главным образом за счет роста населения", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас прослеживается не столь позитивная тенденция – есть определенный процесс сокращения населения. Он выразил надежду, что со временем ситуация выправится.

Пресс-секретарь также обратил внимание на сильный экономический потенциал Владивостока.

"Поэтому так или иначе город будет расти, это естественный процесс. Это солидный центр притяжения на Дальнем Востоке. Поэтому город обязательно станет миллионником", – заявил он.

Ранее глава госкомпании "Дом.рф" Виталий Мутко заявил, что почти 70 процентов российских городов не соответствуют индексу качества городской среды.

Его оценивают по 36 индикаторам. Индикаторы характеризуют шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура и общегородское пространство.