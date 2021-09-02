Мутко заявил, что почти 70% городов России не соответствуют индексу качества среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава госкомпании "Дом.рф" Виталий Мутко заявил, что почти 70 процентов российских городов не соответствуют индексу качества городской среды. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.
"Мы с Минстроем постоянно проводим работу и видим, что из 1 118 городов порядка 70 процентов не соответствуют критериям индекса качества городской среды. Это и дороги, и транспорт, и экология, доступность инфраструктуры и так далее", – цитирует Мутко агентство "Прайм".
Индекс качества городской среды был разработан Минстроем РФ и компанией "Дом.рф" совместно с КБ "Стрелка", позже распоряжение об этом подписало правительство РФ.
Качество городской среды оценивают по 36 индикаторам. Индикаторы характеризуют шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура и общегородское пространство.
Ранее Москва была признана самым комфортным городом для жизни среди городов-миллионников в России. В индексе качества городской среды в 2019 году российская столица набрала 283 балла.
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