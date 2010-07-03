Правительство разработало методику оценки качества городской среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Качество городской среды будут оценивать по 36 индикаторам, следует из распоряжения правительства России. Документ был опубликован на сайте кабмина.

Индикаторы будут характеризовать шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

Кроме того, они будут распределены по факторам, которые формируют среду обитания. Среди них – экологичность, безопасность, комфортность, идентичность, разнообразие, эффективность управления органов власти и так далее. Таким образом, индекс позволит комплексно оценивать состояние городской среды и выявлять актуальные проблемы городов.

В правительстве напомнили, что национальный проект "Жилье и городская среда", разработанный Минстроем, подразумевает повышение индекса качества городской среды на 30%. Его реализация позволит вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой.

В середине февраля сообщалось, что Москва возглавила рейтинг регионов РФ по качеству жизни. Исследование провела медиагруппа МИА "Россия сегодня".

Эксперты оценивали качество жизни и ведения бизнеса в регионе. Они отметили, что в столице увеличились объемы производства, розничный и оптовый товарооборот, а также реальные зарплаты населения. Кроме того, эксперты отметили, что в Москве практически нет безработицы, а малый и средний бизнес активно развиваются.

