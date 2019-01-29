В 2019 году в Москве благоустроят 50 улиц и 150 парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Создание комфортной городской среды – одна из ключевых задач комплекса городского хозяйства Москвы на 2019 год. Темпы благоустройства снижаться не будут. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на заседании президиума правительства Москвы.

В ушедшем 2018-м в столице продолжалась системная работа по благоустройству площадей, улиц и дворов, а также повышению качества жизни горожан. Опросы, проведенные на портале "Активный гражданин", показали, что положительную оценку результатам работы властей дали свыше 80% жителей столицы.

В прошлом году новый облик обрели 23 улицы и городские территории. Преображение затронуло переулки Ивановской горки в Китай-городе, новый вход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта и территорию Еврейского музея и центра толерантности.

В 2019 году городское правительство планирует благоустроить еще 50 улиц, площадей и других территорий. В центре города работы развернутся на небольших улочках и в переулках. А в административных округах облагородят знаковые для горожан места в рамках программы "Мой район".

Столица вошла в топ-5 наиболее освещенных городов мира, однако город станет еще ярче. Новые системы освещения появятся в 1852 дворах жилых домов, на территориях 500 школ и детских садов. Всего в Москве будет установлено более 31 тысячи опор освещения. 64 объекта, в том числе дома на набережных Москвы-реки, оборудуют архитектурно-художественной подсветкой.

Кроме того, в столице продолжили развитие проекта по созданию единой системы пешеходной навигации на русском и английском языках. Над его реализацией работают с 2013 года. За это время в Москве установили 83,4 тысячи домовых указателей (в 2018 году – 14,6 тысячи) и 11,1 тысячи отдельно стоящих городских указателей (в 2018 году – 2,4 тысячи). Планируется, что в 2019-м в городе появится еще 18 тысяч домовых указателей.

Работы провели и в 82 зеленых зонах. Отдельное внимание в 2018 году уделили благоустройству Строгинской и Братеевской пойм, Парка 50-летия Октября, Парка "Ходынское поле", Парка 850-летия Москвы и других общественных пространств. В текущем году власти намерены благоустроить 150 парковых и озелененных территорий.

В 2018 году в парках, во дворах, на улицах и природных территориях высадят свыше 700 тысяч деревьев и кустарников. Также москвичи смогут принять участие в экологическом проекте "Наше дерево" и посадить дерево в честь рождения ребенка.

Капитальный ремонт запланирован в 1982 жилых домах и 150 объектах нежилого фонда. Среди них 27 офисов "Мои документы", десять районных отделов внутренних дел и 12 иных городских зданий. Сотня центров госуслуг будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, подготовят помещения под организацию еще одного флагманского офиса.

В подъездах запланирована замена 1,8 тысячи лифтов. Также оборудуют 354 подъемные платформы для маломобильных граждан.

В 2019 году в столице будет отремонтировано 19 миллионов квадратных метров дорог. В 2019–2021 годах запланирована программа по замене 27,5 тысячи погонных метров шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети.