Москва создает общественное пространство мирового уровня – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что Москва стремится создать мировой уровень качества общественного пространства.

"Речь идет о всей городской среде, она потихоньку шаг за шагом двигается к другому качественному уровню, включая дворы, парки, скверы, улицы, площади, фасады домов, особо охраняемые природные территории, набережные", – сказал мэр в интервью телеканалу "Россия 1". Он сравнил город с одной большой площадкой реновации.

По его словам, на встречах с избирателями он увидел у них желание комплексных изменений в районах их проживания.

В конце прошлого года заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все городское пространство вдоль Москвы-реки благоустроят в течение пяти лет. Также в этом году планируется благоустройство реки Яуза – ее очистят от ила, мусора и болотных растений, углубят русло, укрепят берега и запустят рыбью молодь.