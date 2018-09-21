Реабилитация Яузы. Как будут спасать приток Москвы-реки?

До конца 2019 года реку Яуза очистят от ила, мусора и болотных растений, углубят русло и укрепят берега, а кроме того, в реку запустят рыбью молодь. Экологическая реабилитация Яузы, а также рек Борисовка и Сукромка, протекающих по подмосковным Мытищам, начнется в этом году. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Фото: ТАСС/Александр Гришин

"Работы пройдут на участках реки Яуза от улицы Мира в городском округе Мытищи до МКАД, а также на реках Борисовка и Сукромка до торгового центра "Июнь". Общая протяженность реабилитируемых участков рек составит около десяти километров", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Реки сегодня



Экологическое состояние Яузы, протекающей по территории Мытищ, а также ее притока Сукромки, и впадающей в Сукромку Борисовки, за последние годы ухудшилось. Русла рек сильно заилились, заросли водной растительностью, а также деревьями и кустарниками. Глубина русловых участков – от полутора до двух метров.

"При этом мощность иловых отложений составляет от одного до двух метров, а в прудах с глубинами от полутора до четырех метров слой ила составляет от шестидесяти сантиметров до трех метров. Максимальная мощность иловых отложений свыше двух метров имеет место на заболоченных участках рек Яуза и Сукромка. На русловых участках мощность ила составляет 0,2-0,7 метра", – сделали заключение сотрудники "Московской областной государственной экспертизы".

Как будут спасать?



Реабилитация Яузы начнется от улицы Мира до улицы Пионерской. Русло реки на этом участке запружено, а в 90-е годы на акватории проводились дноуглубительные работы, поэтому в целом состояние неплохое. При этом левый берег заболочен, а водоем начал зарастать рогозом – растением, которое многие часто путают с камышом.

За Пионерской улицей до Новомытищинского проспекта у Яузы нет четкого берега – река практически превратилась в болото. Акваторию очистят от ила и болотных растений, создадут острова для водоплавающих птиц. И сохранят при этом полезную водную растительность.

На небольшом участке от Новомытищинского проспекта до улицы Волошиной река чувствует себя неплохо – там практически нет иловых отложений. Берега укреплены: левый – деревянными сваями, а правый – металлической сеткой – матрацами рено. Эксперты отметили удовлетворительное состояние вертикального берегоукрепления. Здесь предстоит убрать мусор и создать площадки под мусорные контейнеры, почистить дно от ила.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Далее от улицы Волошиной и до МКАДа Яуза вновь превращается в заболоченную местность с узкими протоками, по берегам которых растут болотные растения, стоит много засохших деревьев и кустарников, а также свален бытовой и строительный мусор.

Отметим, что на участке от Центральной улицы до МКАД, где река утопает в зарослях деревьев и кустов, экологи обнаружили в заболоченной пойме следы деятельности бобров.

За несколько километров до МКАД в Яузу впадает Сукромка. Когда-то ее русло было сформировано из каскадных прудов. Сейчас берега густо заросли деревьями и кустарником. Берега Борисовского пруда, образованного водами Сукромки, окружены зарослями тростника. В Сукромку впадает небольшая речушка Борисовка, протекающая по окраине Мытищ. Ее русло также заросло, река заболачивается и заиливается.

Эти реки также очистят от ила и болотных растений, создадут острова для водоплавающих птиц. Берега укрепят, построят к ним подъездную дорогу и установят площадки для мусорных контейнеров. Кроме того, сделают береговой пульпопровод для отвода щебня, взвеси и примесей из воды. Вдоль берегов вырубят более шести тысяч кустарников, а также утилизируют более тысячи поваленных и сухостойных деревьев.

"В ходе реабилитации из русел рек удалят почти 200 тысяч кубометров донных отложений, укрепят и углубят берега до полутора метров, а русловые пруды – до четырех метров. На заключительном этапе работ в водоемы будет выпущена рыбья молодь в качестве компенсации возможного вреда биоресурсам рек", – отметили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Подготовка к чистке





Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты ведомства также сообщили порталу Москва 24, что экологической реабилитацией рек по государственному контракту с Минэкологии Московской области займется коммерческий подрядчик. В настоящий момент организация проводит топографические съемки, затем на основе этих данных составит карты работ, после чего приступит к основному этапу экореабилитации рек.

После проведения намеченных мероприятий увеличится пропускная способность водотоков, нормализуется экологическая и санитарная обстановка прибрежной зоны. Подготовительные работы ведет и администрация Мытищ, акватория расчищается от мусора, утилизируются сухостойные и аварийные деревья.

Помимо этого, власти городского округа ликвидируют незаконные сбросы в реки. Трубы, закопанные в землю и уходящие в реку раскапываются, вырезаются, освобожденный участок расчищается и закладывается кирпичом с бетоном. На данный момент ликвидировали 11 таких выбросов в Яузу. Также устанавливаются новые очистные сооружения ливневой канализации: их начали обновлять в прошлом году, тогда же установили два сооружения. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию шесть сооружений, а в 2019 году – еще восемь.

Историю не тронут





Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В зону экореабилитации попадает несколько исторических объектов: часть территории памятника архитектуры "Дворцовая усадьба "Тайнинское" и памятники археологии – семь Тайнинских селищ. А также Церковь "Захария и Елизаветы" (Благовещенская) – культурный объект федерального значения. Храм построили в 1677 году по указу царя Алексея Михайловича, правившего русским государством с 1645 по 1676 год.

Во время очищения рек фундамент Благовещенской церкви не пострадает, уверяют в ведомстве. Для сохранения остальных объектов культурного наследия экологические работы проведут в особом режиме.

"Строительная техника будет передвигаться только по дорогам с твердым покрытием, на работах задействуют машины с минимальным удельным давлением ходовой части на почву, а строительные материалы будут использоваться только сертифицированные. Слой грунта, который снимут во время работ, складируют рядом, а затем вернут на место", – пообещали в региональном Минэкологии.

Река Яуза берет начало в недрах национального парка "Лосиный остров", протекает по Мытищам, затем – по Москве и впадает в Москва-реку у Большого Устьинского моста. Ее общая длина 48 километров, а протяженность в черте столицы – 27,6 километра.

