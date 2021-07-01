Стало известно, что нужно москвичам для счастья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичи больше всего заинтересованы в благоустройстве территорий, следует из результатов голосования, организованного департаментом капитального ремонта столицы в рамках проекта "Индекс городского счастья".
Руководитель ведомства Алексей Елисеев, выступая на Московском урбанистическом форуме, рассказал, что результаты голосования должны показать, что такое счастье для жителей столицы.
"Мы подобрали 14 основных позиций: тепло в доме, чистая вода, свежий воздух, чистота, благоустроенные парки. Сейчас видно, что благоустройство на данный момент лидирует", – отметил Елисеев.
Известно, что участниками голосования стали более 36 тысяч человек, при этом сбор мнений продолжится до 4 июля. К настоящему моменту категория "благоустроенные улицы, площади, скверы" набрала 16,6% голосов, на втором и третьем местах – "высокое качество дорог" и "чистый город" с долями 9,9 и 7,8% соответственно.
Среди ключевых проектов благоустройства за последние годы Елисеев назвал парк на Ходынском поле, парк технических видов спорта в Печатниках, обновление территории Северного речного вокзала, благоустройство Садового кольца и городских набережных.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства четырех районов на западе столицы. Так, два проекта реализуют в Солнцеве, один – в Ново-Переделкине, еще один – в Тропареве-Никулине.
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