Петр Толстой: благоустройство аллеи Кремлевских курсантов нужно ускорить

Фото: Александр Чикин
Комплексное благоустройство аллеи Кремлевских курсантов необходимо ускорить, заявил депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой. Соответствующее обращение направлено главе департамента капитального ремонта Алексею Елисееву.
"В феврале 2021 года по запросу департамента капитального ремонта города Москвы были согласованы границы сквера Кремлевских курсантов для проведения благоустройства. Ранее в мой адрес неоднократно обращались жители района Люблино с жалобами на состояние сквера и просьбами провести работы по благоустройству в ближайшее время. Проведение строительно-монтажных работ прошу перенести и запланировать на 2022 год", – сказано в обращении.
Благоустройство аллеи проводится в рамках программы "Развитие городской среды". Планировалось, что работы в сквере имени Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба в районе Люблино завершат в 2023 году. Однако горожане обратились к парламентарию с просьбой ускорить работы. Москвичи хотят в сквере отпраздновать День Победы в 2022 году.
Кроме того, жители выразили желание, чтобы их предложения по благоустройству были учтены. В связи с этим Толстой предложил провести общественные обсуждения в конце августа.
Ранее Петр Толстой заявил, что новый спортивный комплекс может появиться в районе Выхино-Жулебино. У выхинцев и жулебинцев появится еще один центр притяжения, отметил парламентарий.
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