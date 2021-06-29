Петр Толстой: новый ФОК станет точкой притяжения для жителей Выхина-Жулебина

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Новый спортивный комплекс может появиться в районе Выхино-Жулебино, заявил депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой.
"В Выхине-Жулебине не хватает общественной точки, связывающей два микрорайона вместе. Если ФОК построить здесь, то у выхинцев и жулебинцев появится еще один центр притяжения. Будем работать, чтобы создать здесь такую красоту", – сказал парламентарий в ходе визита участка на 8–9 километрах МКАД.
Толстой отметил, что данный участок не находится в зоне жилой застройки, поэтому мешать жителям объект не будет. Кроме того, недалеко от участка располагается крупная магистраль, что позволит провести к ФОКу маршруты общественного транспорта. Также депутат отметил важность парковки рядом с комплексом для автомобилистов.
"Буду все делать, что от меня зависит, чтобы строительство ФОКа началось. Обращение к мэру Сергею Собянину уже есть, мы передали главе Москвы пожелания горожан. Продолжаем работу", – добавил депутат.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы построят два спортивных объекта. Строения возведут по адресам улица Остафьевская, комплекс "Г", бульвар Дмитрия Донского, владения 12–14.
"Москва сегодня": на юго-западе столицы готовят к открытию новый ФОК
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