Два ФОКа построят на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На юго-западе Москвы построят два спортивных объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Строения возведут по адресам улица Остафьевская, комплекс "Г", бульвар Дмитрия Донского, владения 12–14.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на Остафьевской улице планируется построить спортивный объект с футбольным полем площадью 11 200 квадратных метров. Площадь второго ФОКа на бульваре Дмитрия Донского составит свыше 5 760 "квадратов".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что список стартовых площадок по программе реновации увеличился на 13 адресов. Это территории, на которых намерены построить новые жилые дома.

Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров. В новостройки переедут девять тысяч участников программы реновации.