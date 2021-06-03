Два ФОКа построят на юго-западе Москвы

10:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На юго-западе Москвы построят два спортивных объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
Строения возведут по адресам улица Остафьевская, комплекс "Г", бульвар Дмитрия Донского, владения 12–14.
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на Остафьевской улице планируется построить спортивный объект с футбольным полем площадью 11 200 квадратных метров. Площадь второго ФОКа на бульваре Дмитрия Донского составит свыше 5 760 "квадратов".
Ранее Сергей Собянин рассказал, что список стартовых площадок по программе реновации увеличился на 13 адресов. Это территории, на которых намерены построить новые жилые дома.
Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров. В новостройки переедут девять тысяч участников программы реновации.
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