Сенатор Святенко: за счет инвесторов в Москве строится более трети детсадов, школ и ФОКов

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве в развитии социальной инфраструктуры активное участие принимают инвесторы. Порядка 38% детсадов, школ и физкультурно-оздоровительных комплексов возводятся за их счет, рассказала представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Строительство жилья должно идти параллельно с детскими, социальными, спортивными объектами, и эта работа ведется и за счет городского бюджета, и за счет бизнеса", – сказала она.
Сенатор напомнила, что с начала года в столичных районах ввели в эксплуатацию 13 социальных объектов.
По ее словам, детские сады построили в шести столичных районах и в поселении Первомайском в ТиНАО.
"Общее число новых мест в дошкольных учреждениях, построенных за счет частного инвестора, достигло 900. В районе Гольяново построен образовательный комплекс: детский сад на 175 мест и школа для 400 учеников. В Крылатском также возведен новый школьный корпус на 300 мест", – рассказала Святенко.
Она уточнила, что спортивные объекты возвели в четырех районах города.
"По показателю обеспеченности социальной инфраструктурой в шаговой доступности от дома Москва уже опережает Лондон и Нью-Йорк. 75% московского жилья имеют рядом социальные объекты. Но важен не только формальный показатель, но и качественные характеристики. Школы, детские сады, спорткомплексы должны быть современными, построенными с учетом актуальных нормативов", – пояснила сенатор.
Святенко добавила, что вести эти процессы быстрее помогает совместная работа с инвесторами.
По словам сенатора, в ближайшие три года за счет внебюджетных средств в столице построят еще 70 новых школ и детских садов.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что в настоящее время 75% районов столицы обеспечено необходимыми социальными объектами, которые находятся в шаговой доступности от жилья.
По его словам, за десять лет в городе возвели свыше 420 зданий образовательных учреждений, при этом около 38% объектов образования построено за счет инвесторов.
Как стало известно ранее, на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Бочкарев рассказывал, что на территории появятся семь детских садов на 1 850 мест, шесть школ на 4 875 мест и детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, а также жилые и нежилые здания. Он подчеркнул, что за счет средств городского бюджета будет реконструирован 2-й Грайвороновский проезд на участке между Рязанским проспектом и железнодорожной линией Новопролетарская. Также через промзону пройдет Юго-Восточная хорда.
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