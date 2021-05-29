Тринадцать социальных объектов возвели за счет инвесторов в столице с начала года

15:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Тринадцать новых социальных объектов различного назначения построено и введено в эксплуатацию в столице за счет средств инвесторов с начала года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году за частные средства возвели семь детских садов (на 225 мест в районе Южное Бутово, на 205 мест районе Соколиная Гора, на 150 мест в Пресненском районе, на 90 мест в районе Бутырский, на 150 мест в поселении Первомайское, на 75 мест в районе Филевский Парк, на 140 мест в районе Люблино)", – говорится в материале.
Отмечается, в этом году в районе Гольяново появился образовательный комплекс с детским садом и школой. Также школу возвели в Крылатском. Кроме того, на средства инвесторов построены спортивные объекты в Крюкове, районах Преображенское, Покровское-Стрешнево и в Даниловском районе столицы.
Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в настоящее время 75% районов столицы обеспечено необходимыми социальными объектами, которые находятся в шаговой доступности от жилья.
По его словам, за десять лет в городе возвели свыше 420 зданий образовательных учреждений, при этом около 38% объектов образования построено за счет инвесторов.
"В ближайшие три года в городе будет построено еще более 70 новых зданий школ и детских садов за счет средств внебюджетных источников", – приводятся в материале слова Бочкарева.
Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Бочкарев рассказывал, что на территории появятся семь детских садов на 1 850 мест, шесть школ на 4 875 мест и детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, а также жилые и нежилые здания. Он подчеркнул, что за счет средств городского бюджета будет реконструирован 2-й Грайвороновский проезд на участке между Рязанским проспектом и железнодорожной линией Новопролетарская. Также через промзону пройдет Юго-восточная хорда.
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