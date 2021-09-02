Путин заявил, что нужно приумножить достижения по развитию Дальнего Востока

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДФО поручил властям всех уровней вести активную работу по достижению целей развития Дальнего Востока.

"Потому что эти территории, этот Дальневосточный регион имеет для России колоссальное значение в силу своего колоссального потенциала", – отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что огромное значение имеют Северный морской путь и арктические территории.

"Задача наша не только в том, чтобы сохранить все, что было сделано нашими предшественниками, а приумножить, и приумножить многократно, имея в виду, что эта территория очень перспективная", – заявил Путин.

В качестве примера президент привел развитие экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, у России есть возможность быть частью этого бурно развивающегося мира.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке планируют создать город – спутник Владивостока, объединение с ним и городом Артемом позволит столице Приморья стать городом-миллионником.

Предполагается, что проект позволит увеличить население региона на два миллиона человек за 15 лет. Для этого нужно будет возвести свыше 60 миллионов квадратных метров жилья. Согласно расчетам, реализация данного проекта будет выгодна государству и бизнесу, поскольку жители создают новые налоги и новую экономику.