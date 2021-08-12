В МИД прокомментировали протест Японии из-за визита Мишустина на Курилы

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил своему японскому коллеге Тосимицу Мотэги о неприемлемости протеста Токио из-за визита Михаила Мишустина на остров Итуруп, рассказал замглавы департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин. Об этом сообщает RT.

По его словам, в рамках телефонного разговора Лавров предоставил Мотэги исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.

"В частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России Михаила Мишустина в Сахалинскую область Лавров прямо указал на неприемлемость подобных заявлений", – сказал Лахонин.

Он добавил, что, несмотря на это, Лавров подтвердил намерение российской стороны продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

26 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь с посещения южнокурильского острова Итуруп. После этого МИД Японии выразил протест российскому послу Михаилу Галузину.

В ответ замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил решительный протест послу Японии Тоехисе Кодзуки в связи с недружественными действиями по отношению к России.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.