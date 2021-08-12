В МИД прокомментировали протест Японии из-за визита Мишустина на Курилы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил своему японскому коллеге Тосимицу Мотэги о неприемлемости протеста Токио из-за визита Михаила Мишустина на остров Итуруп, рассказал замглавы департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин. Об этом сообщает RT.
По его словам, в рамках телефонного разговора Лавров предоставил Мотэги исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.
"В частности, относительно реакции Токио на поездку председателя правительства России Михаила Мишустина в Сахалинскую область Лавров прямо указал на неприемлемость подобных заявлений", – сказал Лахонин.
Он добавил, что, несмотря на это, Лавров подтвердил намерение российской стороны продолжать работу по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
26 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь с посещения южнокурильского острова Итуруп. После этого МИД Японии выразил протест российскому послу Михаилу Галузину.
В ответ замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил решительный протест послу Японии Тоехисе Кодзуки в связи с недружественными действиями по отношению к России.
Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: