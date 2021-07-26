Политологи рассказали, вызовет ли визит Мишустина на Курилы конфликт с Японией

Михаил Мишустин 26 июля начал рабочую поездку на Дальний Восток и Сибирь с посещения острова Курильской гряды Итуруп. Протест по этому поводу тут же выразила Япония в связи с территориальными претензиями. Разбираемся, что теперь ждет отношения двух стран и как можно решить курильский вопрос.



Шаг к сотрудничеству?

Во время визита на Итуруп премьер-министр озвучил несколько масштабных предложений по развитию Курильских островов. До поездки главы кабмина об их проработке рассказал Владимир Путин. Детали президент не уточнил, однако назвал их уникальными и беспрецедентными для Японии.

В частности, Мишустин предложил ввести на Курилах режим свободной таможенной территории. Это поможет предприятиям импортировать оборудование и другие товары, отметил премьер.

Также правительство рассматривает возможность освободить от части налогов предприятия, которые инвестируют в Курильские острова. В качестве примера Мишустин назвал налоги на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю и транспортные средства. Он уточнил, что льготы могут получить инвесторы, не связанные с финансово-посреднической работой, производством подакцизных товаров и выловом ценных ресурсов.

По словам Мишустина, новый режим может заинтересовать западные, а также японские компании. Таким образом, это способствует активизации экономической деятельности на островах, подчеркнул он.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ По приезде мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я доложу об этих предложениях президенту РФ. И будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран.

В Японии визит Мишустина на Итуруп вызвал негативную реакцию. Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като сообщил на пресс-конференции, что Япония на разных уровнях обращалась к России с предложением воздержаться от этой поездки. В министерство иностранных дел страны был вызван посол России Михаил Галузин, где ему заявили протест. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отметил, что поездка Мишустина на Итуруп является крайне прискорбной и не способствует развитию отношений двух стран.

Галузин, в свою очередь, сказал, что протест Японии неприемлем. По его словам, в свете фундаментальной позиции России по Курильским островам он не принимается. Позже стало известно, что заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил решительный протест Токио из-за недружественных действий по отношению к России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на реакцию Японии заявил, что премьер-министр РФ может посещать те российские регионы, которые считает необходимым. По его словам, точку в споре может поставить только мирный договор, который остается неподписанным.

Страны не один десяток лет не могут прийти к компромиссу по курильскому вопросу. Япония заявляет свои права на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, объясняя это двусторонним Трактатом о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что вхождение Курильских островов в состав СССР является одним из итогов Второй мировой войны. Власти не раз заявляли, что суверенитет над ними сомнению не подлежит.



Ранее Япония уже не раз высказывала решительные протесты против приезда российских политиков на Курилы. Один из последних громких инцидентов случился летом 2019 года, когда на Итуруп прибыл на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Тогда МИД Японии заявил, что эта поездка наносит оскорбление чувствам народа страны.

Дружба возможна?

Политолог Александр Асафов заявил Москве 24, что в действиях японского МИД нет ничего удивительного.





Александр Асафов политолог Это стандартная процедура, как они реагируют на любые российские действия на этой территории. Можно вспомнить десятки подобных реакций. С их точки зрения вопрос Курил не урегулирован. И пока мы не достигнем новой конструктивной обоюдной позиции, каждый раз даже на наши самые дружелюбные действия будет такая реакция.

По мнению Асафова, часть выдвинутых Россией предложений, которые касаются сотрудничества с Японией на Курилах, наверняка может быть принята.

"Это новые горизонты для общего сотрудничества. И они не противоречат позиции Японии. А то, что они высказываются подобным образом, это уже их дипломатическая традиция", – отметил политолог.





Александр Асафов политолог Обострения отношений мы не получим. А если Япония отреагирует на предложения России, это может создать новую точку для продвижения сотрудничества еще дальше.

Асафов уверен, что со временем японцы пойдут на документальное урегулирование претензий по Курилам. Потому что де-факто это уже произошло, говорит он.

"Для мирного договора Японии не хватает политического суверенитета. Когда мы это обсуждаем, то забываем, что они находились в прямом управлении Соединенных Штатов. На мирный договор есть собственные воззрения у Вашингтона, который дает если не поручения, то настойчивые рекомендации. Если у Японии появится больше суверенитета, вопрос решится быстро", – резюмировал Асафов.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что приезд премьер-министра России на Курильские острова является естественным и стандартным.

"Для Мишустина Курилы не единственная точка в его плотном графике. Председатель правительства очень активно курсирует по регионам, знакомится с ситуацией, на местах обсуждает те или иные проблемы", – отметил Шаповалов.

Интерес Мишустина к Курилам вполне оправдан, так как острова являются для России рубежной территорией, говорит политолог. Наша страна ориентирована на взаимодействие по инвестициям в промышленность и инфраструктуру островов, добавил Шаповалов.

"Предложения по совместным экономическим проектам – это абсолютно не новая тема. Россия всегда была открыта к сотрудничеству, сейчас показывает свое желание взаимодействовать с Японией и бизнесом этой страны", – заявил собеседник Москвы 24.





Владимир Шаповалов заместитель директора Института истории и политики МПГУ Позиция японского правительства в отношении Южных Курил является абсолютно неприемлемой и не соответствующей ни интересам Японии, ни интересам России. Это тема, которая спекулятивно раздувается теми или иными японскими политиками.

Вопрос спорных территорий уже закрыт, так как они находятся под защитой обновленной Конституции, напомнил Шаповалов. Поэтому вопрос о возвращении Японии Курил бесперспективен, обращает внимание эксперт.

Шаповалов подчеркнул, что Россия всегда была заинтересована в подписании мирного договора. Однако все упирается в позицию Японии, говорит он. При этом эксперт допустил, что там рано или поздно к власти придут политики, настроенные на конструктивный диалог с Россией.

