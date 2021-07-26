Песков заявил, что точку в споре РФ и Японии может поставить мирный договор

Фото: depositphotos/ruskpp

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что мирный договор может поставить точку в споре России и Японии о принадлежности Южных Курил.

По его словам, Владимир Путин многие годы прикладывает усилия для заключения этого договора. Представитель Кремля добавил, что в РФ ценят экономическое и инвестиционное взаимодействие с Японией и рассчитывают на его продолжение. Но от ответа на вопрос, есть ли какое-то условие для заключения мирного договора, Песков воздержался.

"Я предпочел бы так однозначно не формулировать какие-то условия. Это очень сложная субстанция, но она действительно необходима для дальнейшего развития наших отношений", – сказал он.

По словам пресс-секретаря, во время переговоров на самых разных уровнях Россия неоднократно доводила до Японии свою позицию по этому вопросу.

Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал российского посла Михаила Галузина в МИД, чтобы заявить протест из-за посещения Михаилом Мишустиным острова Итуруп.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что присоединение островов к СССР стало одним из итогов Второй мировой войны, суверенитет РФ над ними не подлежит сомнению.