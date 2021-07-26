Мишустин прибыл с рабочей поездкой на южнокурильский остров Итуруп

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Михаил Мишустин в понедельник, 26 июля, в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь прибыл в Сахалинскую область.

Программа визита начинается с посещения южнокурильского острова Итуруп, где премьер-министр РФ посетит поликлинику центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Также запланировано общение с работниками предприятия.

Обратить особое внимание в этой поездке на Курильские острова Мишустину поручил глава государства. Владимир Путин ранее напоминал, что Россия уже продолжительное время ведет с партнерами из Японии работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности.

Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

В Комсомольске-на-Амуре председатель правительства посетит судостроительный и авиационный заводы, а в Иркутске – медучреждения и цеха авиационного завода. Кроме того, премьер министр проведет встречи с губернаторами Сахалинской и Иркутской областей, а также Хабаровского края.