Япония выдвинула новые территориальные претензии к России

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Япония выдвинула новые территориальные претензии в адрес России, которые касаются Западной Антарктиды. Они сформулированы в докладе государственного агентства Японии "Национальный институт полярных исследований" (NIPR).

В материале упоминается японская экспедиция, которая побывала в Западной Антарктиде в 1911–1912 годах. На основании этого станцию "Русская" на побережье Земли Мэри Бэрд в Токио считают незаконной.

Вместе с тем побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта открыли русские путешественники адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев в 1820 году. До сих пор никто не высказывался против размещения российской станции в Антарктиде.

В то же время между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова выстраивать добрососедские отношения с Токио, несмотря на отсутствие твердого ответа по поводу угрозы от японских ракетных систем.

Также российский лидер отметил, что принятие поправки к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не подразумевает приостановление переговоров с Японией по мирному договору.

