Япония выразила протест в связи с готовящимися учениями российских военных на Курилах

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Японское правительство выразило России протест в связи с готовящимися учениями Вооруженных сил РФ на острове Кунашир, заявил генсек кабмина Японии Кацунобу Като. Об этом сообщает ТАСС.

"22 июля мы направили протест российской стороне по дипломатическим каналам в связи с тем, что эти стрельбы, ведущие к усилению российского военного присутствия на северных территориях (используемое официальным Токио название Курильских островов. – Прим. ред.), являются неприемлемыми и не соответствуют позиции нашей страны", – сказал Като.

Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал российского посла Михаила Галузина в МИД, чтобы заявить протест из-за посещения Михаилом Мишустиным острова Итуруп.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что присоединение островов к СССР стало одним из итогов Второй мировой войны, суверенитет РФ над ними не подлежит сомнению.