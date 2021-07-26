Посла России вызвали в МИД Японии

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Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России Михаила Галузина в МИД, чтобы заявить протест из-за посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным острова Итуруп. Об этом сообщили в агентстве Киодо со ссылкой на источники в руководстве министерства.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что присоединение островов к СССР стало одним из итогов Второй мировой войны, суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Ранее сообщалось, что рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь Мишустин начал с посещения южнокурильского острова Итуруп. Там премьер должен осмотреть поликлинику центральной районной больницы и цеха рыбоперерабатывающего комплекса.

