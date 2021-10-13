Британцы обратились к Путину из-за топливного кризиса – СМИ

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Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.

Пользователи интернета заявили, что стране нужно стать энергетически независимой, но для этого потребуются большие затраты.

"Позиция Евросоюза по "Северному потоку – 2" просто фантастически нелогична. Ими движет паранойя и необоснованные опасения, что Россия будет использовать магистраль в политических целях. При этом никто не может назвать хоть одну газовую сделку, в которой Москва не выполнила свои обязательства. Тем временем цена на топливо для потребителей стремительно растет", – отметил пользователь с ником London99.

Некоторые британцы даже винят в кризисе, который настиг в том числе и Великобританию, премьер-министра Бориса Джонсона.

Ранее в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Вице-премьер Андрей Спыну заявил, что кабмин разработает меры компенсации для жителей в холодный период из-за роста цен. Также принято решение о выделении из резервного фонда мазута, чтобы снизить потребление газа для отопления.

