Британцы обратились к Путину из-за топливного кризиса – СМИ

13 октября, 22:13
Фото: AP Photo/Alastair Grant
Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.
Пользователи интернета заявили, что стране нужно стать энергетически независимой, но для этого потребуются большие затраты.
"Позиция Евросоюза по "Северному потоку – 2" просто фантастически нелогична. Ими движет паранойя и необоснованные опасения, что Россия будет использовать магистраль в политических целях. При этом никто не может назвать хоть одну газовую сделку, в которой Москва не выполнила свои обязательства. Тем временем цена на топливо для потребителей стремительно растет", – отметил пользователь с ником London99.
Некоторые британцы даже винят в кризисе, который настиг в том числе и Великобританию, премьер-министра Бориса Джонсона.
Ранее в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Вице-премьер Андрей Спыну заявил, что кабмин разработает меры компенсации для жителей в холодный период из-за роста цен. Также принято решение о выделении из резервного фонда мазута, чтобы снизить потребление газа для отопления.
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