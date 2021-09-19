Жителей Болгарии восхитили российско-белорусские учения "Запад-2021"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители Болгарии выразили восхищение российско-белорусскими стратегическими учениями "Запад-2021". Свои эмоции они высказали в комментариях к соответствующему материалу на болгарском новостном портале dir.bg.

"Сильная армия – сильное государство. Да освободит нас Россия в третий раз", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.

Другой пользователей написал, что болгары находятся на стороне России и выступают против НАТО.

"Сильная Россия – гарантия существования Болгарии. Если станет жарко, то американцы сбегут, как они это сделали в Афганистане", – написал другой житель Болгарии.

Практическая фаза стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти российских и пяти белорусских полигонах. В маневрах участвовали порядка 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, а также до 760 единиц боевой техники.

Ранее глава министерства обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России проводить военные учения "Запад-2021" предсказуемо и открыто. Он также заявил, что поблизости от территорий Норвегии "неуклонно нарастает" российская военная активность.