Жителей Болгарии восхитили российско-белорусские учения "Запад-2021"

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жители Болгарии выразили восхищение российско-белорусскими стратегическими учениями "Запад-2021". Свои эмоции они высказали в комментариях к соответствующему материалу на болгарском новостном портале dir.bg.
"Сильная армия – сильное государство. Да освободит нас Россия в третий раз", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.
Другой пользователей написал, что болгары находятся на стороне России и выступают против НАТО.
"Сильная Россия – гарантия существования Болгарии. Если станет жарко, то американцы сбегут, как они это сделали в Афганистане", – написал другой житель Болгарии.
Практическая фаза стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти российских и пяти белорусских полигонах. В маневрах участвовали порядка 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, а также до 760 единиц боевой техники.
Ранее глава министерства обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России проводить военные учения "Запад-2021" предсказуемо и открыто. Он также заявил, что поблизости от территорий Норвегии "неуклонно нарастает" российская военная активность.
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