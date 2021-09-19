Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

06:47

Жителей Болгарии восхитили российско-белорусские учения "Запад-2021"

за рубежом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители Болгарии выразили восхищение российско-белорусскими стратегическими учениями "Запад-2021". Свои эмоции они высказали в комментариях к соответствующему материалу на болгарском новостном портале dir.bg.

"Сильная армия – сильное государство. Да освободит нас Россия в третий раз", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.

Другой пользователей написал, что болгары находятся на стороне России и выступают против НАТО.

"Сильная Россия – гарантия существования Болгарии. Если станет жарко, то американцы сбегут, как они это сделали в Афганистане", – написал другой житель Болгарии.

Практическая фаза стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти российских и пяти белорусских полигонах. В маневрах участвовали порядка 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, а также до 760 единиц боевой техники.

Ранее глава министерства обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России проводить военные учения "Запад-2021" предсказуемо и открыто. Он также заявил, что поблизости от территорий Норвегии "неуклонно нарастает" российская военная активность.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать