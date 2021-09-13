На учениях "Запад-2021" впервые применили роботов "Уран-9" и "Нерехта"

18:11
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российские военные впервые применили роботизированные технологии в боевых порядках общевойсковых подразделений. Об этом сообщает РИА Новости.
В стратегических учениях "Запад-2021" приняли участие роботы "Уран-9" и "Нерехта". Первая модель была задействована для подавления живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти километров. Данные роботы оснащены ракетными комплексами "Атака", реактивными пехотными огнеметами, 30-миллиметровыми пушками и пулеметами.
Что касается роботов типа "Нерехта", то их применяли для разведки и огневой поддержки подразделений. Данные разработки отличаются наличием 12,7-миллиметрового пулемета "Корд" и 30-миллиметрового гранатомета АГ-30М. Робот также может доставлять войскам боеприпасы и снаряжение.
Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер". Он применяется для обнаружения и подавления оптических средств разведки и наблюдения со стороны противника.
В Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" ранее рассказали об испытаниях беспилотников для слежения за подводными лодками. Специалисты выделили такие их преимущества, как малые размеры и маневренность.
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