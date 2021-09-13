Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

18:11

На учениях "Запад-2021" впервые применили роботов "Уран-9" и "Нерехта"

безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские военные впервые применили роботизированные технологии в боевых порядках общевойсковых подразделений. Об этом сообщает РИА Новости.

В стратегических учениях "Запад-2021" приняли участие роботы "Уран-9" и "Нерехта". Первая модель была задействована для подавления живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти километров. Данные роботы оснащены ракетными комплексами "Атака", реактивными пехотными огнеметами, 30-миллиметровыми пушками и пулеметами.

Что касается роботов типа "Нерехта", то их применяли для разведки и огневой поддержки подразделений. Данные разработки отличаются наличием 12,7-миллиметрового пулемета "Корд" и 30-миллиметрового гранатомета АГ-30М. Робот также может доставлять войскам боеприпасы и снаряжение.

Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер". Он применяется для обнаружения и подавления оптических средств разведки и наблюдения со стороны противника.

В Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" ранее рассказали об испытаниях беспилотников для слежения за подводными лодками. Специалисты выделили такие их преимущества, как малые размеры и маневренность.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать