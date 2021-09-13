На учениях "Запад-2021" впервые применили роботов "Уран-9" и "Нерехта"

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Российские военные впервые применили роботизированные технологии в боевых порядках общевойсковых подразделений. Об этом сообщает РИА Новости.

В стратегических учениях "Запад-2021" приняли участие роботы "Уран-9" и "Нерехта". Первая модель была задействована для подавления живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти километров. Данные роботы оснащены ракетными комплексами "Атака", реактивными пехотными огнеметами, 30-миллиметровыми пушками и пулеметами.

Что касается роботов типа "Нерехта", то их применяли для разведки и огневой поддержки подразделений. Данные разработки отличаются наличием 12,7-миллиметрового пулемета "Корд" и 30-миллиметрового гранатомета АГ-30М. Робот также может доставлять войскам боеприпасы и снаряжение.

Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер". Он применяется для обнаружения и подавления оптических средств разведки и наблюдения со стороны противника.

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