В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками

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Фото: ckb-rubin.ru
В Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" рассказали о создании и испытаниях подводных беспилотных аппаратов для поиска и сопровождения подводных лодок. Об этом сообщает РИА Новости.
"Роботы, в отличие от классических субмарин, могут использовать для поиска противника и нескрытные методы, например, активную гидроакустику. Ведь уничтожение такого аппарата из-за его малых размеров и маневренности не только затруднительно, но и экономически невыгодно", – рассказали в компании.
По словам представителя "Рубина", испытываются и крупные аппараты с водоизмещением в десятки тонн. Их отличает повышенные запас энергии, а также более сложные средства обнаружения.
В рамках форума "Армия-2021" конструкторское бюро представило также несколько подводных разработок гражданского назначения – "Амулет-2" сверхмалого класса и автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д".
Ранее в августе планировалось заложить сразу шесть боевых кораблей и подводных лодок для Военно-морского флота России. Работы пройдут в Северодвинске, в Петербурге и в Комсомольске-на-Амуре.
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