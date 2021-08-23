В России заложат сразу шесть боевых кораблей и подлодок для ВМФ – СМИ

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сразу шесть боевых кораблей и подводных лодок для Военно-морского флота России заложат в понедельник, 23 августа, на трех заводах. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.
"На Севмаше будут заложены две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на Адмиралтейских вервях – две дизель-электрические подлодки проекта 636.3", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на Севмаше в Северодвинске также будут заложены стратегические атомоходы "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", а на Адмиралтейских верфях в Петербурге состоится закладка подлодок "Якутск" и "Можайск".
Также сообщается, что в Комсомольске-на-Амуре завод заложит корветы "Грозный" и "Буйный", они будут служить на Тихоокеанском флоте.
Ранее стало известно, что до конца текущего года Военно-морской флот России получит сразу три атомные подводные лодки. Речь идет о многоцелевой подлодке "Новосибирск", которую сдадут в декабре, стратегической "Князь Олег", которую передадут флоту в сентябре, и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгород".
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