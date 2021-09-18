В Норвегии выдвинули требования к России из-за учений "Запад-2021" – СМИ

06:29
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Глава министерства обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России проводить военные учения "Запад-2021" предсказуемо и открыто, сообщает издание NRK.
Он также заявил, что поблизости от территорий Норвегии "неуклонно нарастает" российская военная активность.
"Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности", – сказал Бакке-Йенсен.
Практическая фаза стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти российских и пяти белорусских полигонах. В маневрах участвовали порядка 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, а также до 760 единиц боевой техники.
Ранее предоставлять европейским странам больше информации о военных учения "Запад-2021" Россию призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в Польше, странах Прибалтики и на Украине обеспокоены планами российских вооруженных сил.
По мнению Столтенберга, предыдущие учения "Запад" были более широкомасштабными, чем заявлялось официальными представителями РФ. Он призвал Москву вести себя предсказуемо и прозрачно и соблюдать международное законодательство в отношении учебных военных операций на европейской территории.
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