В Норвегии выдвинули требования к России из-за учений "Запад-2021" – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава министерства обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России проводить военные учения "Запад-2021" предсказуемо и открыто, сообщает издание NRK.

Он также заявил, что поблизости от территорий Норвегии "неуклонно нарастает" российская военная активность.

"Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности", – сказал Бакке-Йенсен.

Практическая фаза стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти российских и пяти белорусских полигонах. В маневрах участвовали порядка 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, а также до 760 единиц боевой техники.

Ранее предоставлять европейским странам больше информации о военных учения "Запад-2021" Россию призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в Польше, странах Прибалтики и на Украине обеспокоены планами российских вооруженных сил.

По мнению Столтенберга, предыдущие учения "Запад" были более широкомасштабными, чем заявлялось официальными представителями РФ. Он призвал Москву вести себя предсказуемо и прозрачно и соблюдать международное законодательство в отношении учебных военных операций на европейской территории.