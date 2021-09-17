Россия и Пакистан проведут совместные контртеррористические учения

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Россия и Пакистан проведут совместные военные контртеррористические учения "Дружба-2021". Они пройдут с 25 сентября по 6 октября в Краснодарском крае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"С 25 сентября по 6 октября 2021 года на полигоне Молькино в Краснодарском крае пройдет совместное учение "Дружба-2021". На международное учение привлекается более 160 военнослужащих от подразделений специального назначения 49 общевойсковой армии Южного военного округа и вооруженных сил Исламской Республики Пакистан", – говорится в сообщении.

После торжественной церемонии открытия 25 сентября стартует первый этап маневров, в ходе которого пройдут занятия по огневой подготовке, контртеррористической тактике и слаживанию подразделений.

Российско-пакистанские учения "Дружба" проводятся с 2016 года на территории России и Пакистана.

Ранее российские военные впервые применили роботизированные технологии в боевых порядках общевойсковых подразделений. В стратегических учениях "Запад-2021" приняли участие роботы "Уран-9" и "Нерехта". Первая модель была задействована для подавления живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.