Россия и Пакистан проведут совместные контртеррористические учения

13:09
Фото: ТАСС/Денис Абрамов
Россия и Пакистан проведут совместные военные контртеррористические учения "Дружба-2021". Они пройдут с 25 сентября по 6 октября в Краснодарском крае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
"С 25 сентября по 6 октября 2021 года на полигоне Молькино в Краснодарском крае пройдет совместное учение "Дружба-2021". На международное учение привлекается более 160 военнослужащих от подразделений специального назначения 49 общевойсковой армии Южного военного округа и вооруженных сил Исламской Республики Пакистан", – говорится в сообщении.
После торжественной церемонии открытия 25 сентября стартует первый этап маневров, в ходе которого пройдут занятия по огневой подготовке, контртеррористической тактике и слаживанию подразделений.
Российско-пакистанские учения "Дружба" проводятся с 2016 года на территории России и Пакистана.
Ранее российские военные впервые применили роботизированные технологии в боевых порядках общевойсковых подразделений. В стратегических учениях "Запад-2021" приняли участие роботы "Уран-9" и "Нерехта". Первая модель была задействована для подавления живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.
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