РФ и Белоруссия продолжат военно-техническое сотрудничество – Песков

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Россия и Белоруссия будут продолжать развивать военно-техническое сотрудничество и практику проведения совместных военных учений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, это не первые учения. Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он отметил, что военно-техническое сотрудничество также будет развиваться.

9 сентября в Нижегородской области состоялась церемония открытия стратегических учений российских и белорусских военных "Запад-2021". Они продлятся до 16 сентября на девяти полигонах в России и акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии. В учениях примут участие до 200 тысяч военных, 290 танков, 80 самолетов и вертолетов и до 15 кораблей.

Темой учений стало применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.