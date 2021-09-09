Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" начались в Нижегородской области

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Стратегические учения российских и белорусских военных "Запад-2021" стартовали в Нижегородской области, церемония их открытия прошла на полигоне Мулино. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер, оно направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств", – заявил замглавы Минобороны Николай Панков.

Он отметил, что маневры уникальны по масштабам, широкому составу стран-участниц, а также численности привлекаемых военнослужащих и техники, которые свидетельствуют о возросшем значении совместной военной подготовки.

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие Западного военного округа, а также представители руководства и военнослужащие армий Белоруссии, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Маневры "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии. В учениях примут участие до 200 тысяч военных, 290 танков, 80 самолетов и вертолетов и до 15 кораблей.

Ранее сообщалось, что темой маневров станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.