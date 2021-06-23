Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у границ России

Фото: kremlin.ru
Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала и инфраструктуры НАТО у границ государства и отказом Альянса от предложений по деэскалации напряженности. Об этом заявил Владимир Путин во время приветствия участников IХ Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что в Москве рассчитывают на возобладание в НАТО здравого смысла и желания развивать конструктивные отношения.
Путин также заявил, что международный терроризм по-прежнему представляет особую угрозу. Он отметил, что риски расползания оружия массового уничтожения, региональные вооруженные конфликты, активность трансграничной преступности, наркобизнеса и киберпреступников вызывают серьезное беспокойство.
Президент добавил, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требует объединения усилий всех государств. По его словам, такая коллективная работа должна вестись на основе международного права, целей и принципов устава ООН.
Путин подчеркнул, что Россия будет делать все для того, чтобы гарантировать мир и безопасность для своего народа, также будет совершенствовать свои вооруженные силы, использовать возможности дипломатии и вести диалог со всеми заинтересованными партнерами.
Глава государства напомнил, что накануне в России отмечали скорбную дату – 80 лет со дня нападения нацистской Германии.
"Для нас уроки Великой Отечественной войны имеют особую цену. И мы будем делать все, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши Вооруженные силы и, конечно, использовать возможности дипломатии, и вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнерами", – заключил президент.
Ранее руководитель российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия может дружить с Западом, лишь сохраняя при этом чувство собственного достоинства. Он добавил, что важнейшая цель внешней политики России – благополучие собственных граждан.
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