Медведев подчеркнул, что не в интересах России втягиваться в войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Втягиваться в войны не в интересах России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "ВКонтакте" в ходе прямого эфира VK Live.

"Россия – миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история", – сказал Медведев.

Он отметил, что Россия готова выстраивать дружеские, равноправные отношения со всеми странами, включая Соединенные Штаты и государства, страдающие от фантомных болей с момента распада Советского Союза.

В анонсе мероприятия с участием Дмитрия Медведева отмечалось, что вопросы будут поступать заранее и сортироваться по темам. Часть вопросов должен был отобрать сам замглавы Совбеза.