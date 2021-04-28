Медведев заявил, что обвинения Чехии против России "высосаны из пальца"

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Обвинения Чехии в адрес России в связи со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице, после которых из страны выслали российских дипломатов, "высосаны из пальца", заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в эфире VK Live на площадке "ВКонтакте".

По его словам, когда государство принимает решение о высылке представителей дипмиссии, оно должно ожидать зеркальных или даже асимметричных мер.

"На что они рассчитывали, что мы это проглотим, что ли? Я сейчас даже не говорю про повод, который тоже там, понятно, носит высосанный из пальца характер. Пусть докажут еще, что там чего-то происходило", – сказал Медведев.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.

Позднее российских дипломатов выслали власти Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские страны объяснили такой шаг проявлением солидарности с Чехией, также выславшей сотрудников российского посольства в Праге.