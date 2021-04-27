МИД Украины объявил персоной нон грата консула РФ в Одессе

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата консула России в Одессе в ответ на высылку украинского дипломата из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что он должен покинуть Украину до конца дня 30 апреля.

Накануне Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в России. В МИД РФ пояснили, что данное решение последовало в ответ на аналогичные действия Киева.

До этого российских дипломатов выслали власти Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские страны объяснили такой шаг проявлением солидарности с Чехией, также выславшей сотрудников российского посольства в Праге.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.