Фото: depositphotos/mariakarabella

Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в России. Об этом сообщили в МИД РФ. Уточняется, что данное решение последовало в ответ на аналогичные действия Киева.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России", – говорится в сообщении.

Украинский дипломат должен покинуть Россию до 30 апреля.

До этого российских дипломатов выслали власти Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские страны объяснили такой шаг проявлением солидарности с Чехией, также выславшей сотрудников российского посольства в Праге.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.