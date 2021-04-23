Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 апреля станет участником онлайн-трансляции VK Live "ВКонтакте" и ответит на вопросы пользователей соцсетей.

Вопросы будут собирать в специальном сообществе данной социальной сети и распределять по самым популярным темам. Часть вопросов Медведев выберет сам, рассказал помощник зампреда Совбеза Олег Осипов.

Мероприятие, длительность которого составит 1,5 часа, также предусматривает функцию видеозвонка.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что для реализации каждого направления послания Владимира Путина Федеральному собранию будут сформированы рабочие группы.